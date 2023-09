Incidente con il trattore Muore in campagna Inutili i soccorsi

Era uscito da casa per una giornata di lavoro nei campi alla guida del suo trattore. Una giornata come tante altre che purtroppo si è trasformata in tragedia a causa di un terribile incidente agricolo la cui dinamica è ancora in corso di ricostruzione.

A perdere la vita, travolto da un mezzo agricolo, è stato Gioele Albanesi, un fermano di 66 anni residente in contrada Moie. È proprio in quella zona di Fermo che si è consumata la tragedia ieri pomeriggio. L’allarme è scattato poco dopo le 18 quando alcuni vicini di casa della vittima, hanno avvistato il trattore del 66enne su una scarpata. Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118 e della Croce Verde di Fermo, i carabinieri e i vigili del fuoco, che proprio nel versante sopra la scarpata hanno trovato il corpo dell’uomo. Purtroppo per lui non c’era più niente da fare: il suo cuore aveva ormai cessato di battere per a causa delle lesioni dovute alla schiacciamento.

I carabinieri della Compagnia di Fermo hanno lavorato fino a tarda notte per cercare ricostruire la dinamica dei fatti. Al momento l’ipotesi più accreditata è quella legata ad un uncidente fortuito per un presunto malfunzionamento del freno di stazionamento. È probabile che il 66enne sia sceso per sistemare qualcosa nel mezzo e che abbia attivato il freno di stazionamento che, per cause ancora in corso di accertamento, potrebbe non aver funzionato alla perfezione. Il trattore potrebbe essersi sfrenato per poi travolgere l’uomo uccidendolo sul colpo.

Fabio Castori