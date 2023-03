Fermo, incidente al crossodromo: paura per un baby pilota di 10 anni

Fermo, 26 marzo 2023 – Incidente per un giovane pilota durante una gara di motocross, richiesto l’intervento dell’eliambulanza. Erano circa le 12, presso il crossodromo Guido Catini di Ponzano di Fermo, si stava svolgendo una delle gare del Campionato italiano junior selettiva per il centro-sud Italia, quando per cause accidentali un giovane pilota di circa 10 anni ha perso il controllo della moto cadendo a terra. Immediatamente sono scattati i soccorsi, sul posto come da prassi era già in servizio un equipaggio con personale sanitario del 118, che ha prestato immediatamente soccorso. Il giovanissimo centauro rimasto sempre vigile durante le medicazioni, è stato stabilizzato dal personale medico, ma a causa della dinamica della caduta, è stato preferito richiedere l’intervento dell’eliambulanza, atterrata presso l’impianto di Ponzano di Fermo qualche minuto più tardi. Il giovane è stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale Torrette di Ancona per accertamenti, ma le sue condizioni non destano preoccupazione. a. c.