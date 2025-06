Incidente fatale con il trattore. Petritoli vicina alla famiglia di Mark

La comunità petritolese si è stretta al dolore della famiglia di Mark Johannes Wilhelmus Lagermann, l’olandese di 52 anni, morto sabato pomeriggio, a causa di un incidente con il trattore, mentre stava lavorando nella sua tenuta a Petritoli. Circa quattro anni fa, Lagermann aveva scelto di partire dall’Olanda per raggiungere Petritoli e rilevare un’azienda agricola situata in via Agelli, dove insieme alla moglie aveva creato la struttura ricettiva ‘Casa Faro’. Un agriturismo con produzione di olio, vino, grano e mais, unitamente ad un B&B divenuto negli anni punto di riferimento per il turismo estero. Sabato pomeriggio, Lagermann stava lavorando con il trattore a cingoli nelle sue vigne situate in collina. Per cause da chiarire, l’uomo sarebbe sceso dal trattore che lo avrebbe disgraziatamente travolto. I traumi da schiacciamento riportati nell’incidente non hanno lasciato scampo alla possibilità di sopravvivenza del 52enne. La salma è stata recuperata dall’impresa Roberti di Monterubbiano e trasportata all’obitorio di Fermo.

Paola Pieragostini