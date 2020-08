Porto San Giorgio (Fermo), 10 Agosto 2020 – Un bambino è stato trasportato in eliambulanza all’ospedale Torrette di Ancona, per i traumi riportati in un incidente in acqua con il pedalò. E' accaduto questa mattina, attorno alle 10.30, in uno chalet sul lungomare sud di Porto San Giorgio.

Da una prima e sommaria ricostruzione dei fatti, sembrerebbe che il bambino abbia urtato contro il pedalò e nell’impatto avrebbe perso i sensi, per poi riacquistare coscienza. I primi soccorsi sono stati prestati dal personale medico e sanitario del 118 e della Croce Azzurra di Porto San Giorgio, che ha ritenuto necessario allertare l’elisoccorso da Ancona. Icaro è atterrato sull’area del porto, dove il bambino è stato caricato per il trasferimento ad Ancona.

