Schianto frontale nel Fermano, muore una donna

Sant’Elpidio a Mare (Fermo), 18 dicembre 2024 – E’ deceduta mentre la stavano trasportando, d’urgenza e in codice rosso, in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette, Maria Teresa Morelli, 73 anni, di Civitanova Marche, rimasta coinvolta ieri, intorno alle 15,30, in un tragico frontale contro un camion, mentre stava percorrendo la provinciale Mezzina. La donna, secondo le prime ricostruzioni, era alla guida della sua auto quando, probabilmente a causa di un malore che l’ha colta, pare abbia perso il controllo dell’auto che ha cominciato a sbandare, finendo sulla carreggiata opposta dove stava sopraggiungendo un camion.

L’impatto è stato inevitabile e violentissimo. Un rumore assordante che ha richiamato sul posto alcuni residenti, oltre ad automobilisti che si sono subito fermati per prestare soccorso.

La parte anteriore dell’auto della donna era semidistrutta e all’interno, la 73enne era priva di sensi. Sul posto sono intervenuti l’ambulanza della Croce Azzurra e l’automedica, insieme ai vigili del fuoco. Una volta estratta dall’abitacolo, la Morelli sarebbe tornata in sé, dando segni di lucidità che, sul momento, sembravano essere motivo di sollievo. I soccorritori tuttavia, considerata anche la dinamica dell’incidente, hanno allertato l’eliambulanza per trasportarla all’ospedale regionale. Nel frattempo, la donna era stata caricata sull’ambulanza per poterle praticare i primi soccorsi e accertamenti, constatando che le sue condizioni erano decisamente preoccupanti e gravi.

L’hanno comunque stabilizzata per metterla in condizione di affrontare il trasferimento. Icaro è atterrato in un campo poco distante e la donna vi è stata subito caricata. Un viaggio che per la 73enne purtroppo è stato pressoché inutile visto che il decesso è sopraggiunto mentre era in volo, ed è arrivata senza vita al Pronto Soccorso del capoluogo dorico. Saranno i medici ad accertare se il decesso sia da ricondurre alle conseguenze del malore che l’aveva colta mentre stava guidando, se al violento impatto frontale o se alle due possibili concause. Mentre, a bordo di Icaro si consumava la tragedia, sulla Mezzina si erano create lunghe code di veicoli (come noto, il traffico nelle ultime settimane è ancora più sostenuto a causa della chiusura del ponte sull’Ete Morto) per cui i carabinieri, giunti sul posto per i rilievi del caso, hanno approntato possibili deviazioni fintanto che venivano effettuati gli accertamenti del sinistro e rimossi i mezzi incidentati.

