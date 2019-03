Fermo, 1 marzo 2019 - Stava attraversando la strada quando, per cause ancora in corso d’accertamento, è stata centrata da un’auto in corsa. Le sue condizioni sono apparse subito gravissime e, nonostante il trasporto d’urgenza al pronto soccorso, è deceduta tre ora più tardi.

Ha perso così la vita Cesarina Catalini, una 86enne di Fermo, residente in zona Tirassegno. La tragedia si è consumata ieri sulla circonvallazione nord, in via Salvo D’Acquisto. Erano da poco passate le 10 quando l’anziana stava attraversando la carreggiata ed è stata investita da una Fiat Punto, condotta da un 26enne di Fermo originario dell’Abruzzo.

La donna è stata scaraventata sull’asfalto, sotto gli occhi degli automobilisti e dei pedoni che si trovavano nei pressi. Subito dopo l’impatto l’anziana ha perso i sensi e non si è più ripresa. Sul posto, allertati da un passante, sono intervenuti i sanitari del 118 e della Croce Verde di Fermo, che hanno provveduto a rianimare la donna, per poi disporre il trasferimento d’urgenza al vicino pronto soccorso.

Qui le condizioni dell’investita sono apparse disperate e, nonostante i ripetuti tentativi dei medici di tenerla in vita, il suo cuore ha cessato di battere per sempre poco dopo le 13. Sul luogo dell’incidente, per i rilievi utili alla ricostruzione dell’esatta dinamica dei fatti, sono intervenuti gli agenti della Polizia locale di Fermo. Il conducente della Fiat Punto è stato sottoposto all’alcoltest che è risultato negativo. L’auto è stata sequestrata e sarà sottoposta a perizia tecnica. La Procura ha, intanto, aperto un fascicolo per omicidio colposo.