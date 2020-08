Sant’Elpidio a Mare, (Fermo), 22 Agosto 2020 – Un uomo di 62 anni, residente a Casette d’Ete, ha perso la vita a causa dei traumi riportati in un incidente stradale mentre era in sella al suo scooter, che si è scontrato con un’auto. A bordo della macchina due ragazzi, che non si sono fermati a prestare soccorso, ma sono scappati a folle velocità, per poi capovolgersi con l’auto in un campo. Illesi, sono scappati a piedi, per essere poi fermati dai carabinieri.

La tragedia si è consumata questa mattina intorno alle 4 lungo la strada provinciale in via Fratte, a Sant’Elpidio a Mare. Il 62enne stava viaggiando in direzione mare, quando – per cause in corso di accertamento – è entrato in collisione con una Renault Megane, condotta da un brasiliano che trasportava un amico della stessa nazionalità, che viaggiava in direzione opposta. Nell’impatto l’uomo in sella allo scooter è stato scaraventato a terra, mentre il conducente della Megane, ha proseguito la corsa in direzione monti, per capovolgersi con l’auto in un campo sotto strada, dopo circa 500 metri.

L’allarme ai soccorsi è stato lanciato da una ragazza di passaggio, che ha notato lo scooter in strada e l’uomo a terra. Sul posto è intervenuto il personale medico e sanitario del 118 e Croce Azzurra di Sant’Elpidio a Mare, ma è risultato purtroppo vano, ogni tentativo di salvare la vita al 62enne. I due brasiliani, invece, sono stati fermati dai carabinieri, mentre a piedi hanno ripreso la strada verso mare. Sul posto, anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Fermo.