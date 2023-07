Incidente, motociclista prende a pugni in faccia la dottoressa del 118 accorsa per soccorrerlo

Porto San Giorgio (Fermo), 15 luglio 2023 – Chiamata a soccorre un motociclista coinvolto in un incidente a Porto San Giorgio, viene aggredita dallo stesso. Ma a fronte della violenza e del dolore procuratole, porta a compimento l’intervento di soccorso, finisce il suo turno e solo dopo, si reca al pronto soccorso da cui esce con la diagnosi: frattura dell’orbita oculare, oltre a ecchimosi riportate al volto.

E’ quanto accaduto ad una dottoressa del 118 in servizio giovedì sera. Intorno alle 20, il personale medico e sanitario è stato chiamato ad intervenire in via XX Settembre, dove si sono scontrate un auto ed una moto. Ad avere la peggio il motociclista. Nel momento in cui il personale medico coadiuvato dai sanitari della Croce Azzurra di Porto San Giorgio, si è avvicinato all’uomo ferito per soccorrerlo, lo stesso si è scagliato contro tutti respingendo e aggredendo con calci e pugni. Ad essere stata colpita più volte al volto (sono stati colpiti lievemente anche i volontari della pubblica assistenza) è stata la dottoressa del 118. Medico di coscienza chiamato al soccorso altrui, la dottoressa ha portato a termine il suo intervento.

Con esemplare professionalità, dinanzi alle immense difficoltà che si possono presentare nel soccorrere una persona che risponde con calci e pugni e provando dolore fisico per le percosse ricevute, la dottoressa, prima di pensare a se stessa, ha pensato al suo ‘paziente aggressore’, per il quale è stato richiesto l’intervento dell’eliambulanza ed il trasferimento all’ospedale regionale.

L’esempio di rettitudine della dottoressa è andato oltre. Ha infatti terminato il turno e dopo le 8 di ieri mattina, si è recata al pronto soccorso per i dovuti controlli, da cui, appunto, la diagnosi di frattura al volto. Da una parte l’ennesima aggressione fisica al personale medico, dall’altra l’alto senso di responsabilità della dottoressa, che induce a riflettere sulla necessità di interventi mirati alla tutela del personale medico e sanitario.

Di fenomeno preoccupante che genera amarezza, frustrazione e possibile allontanamento del personale medico e sanitario dal settore emergenziale, parla il dirigente del pronto soccorso dell’ospedale di Fermo, Antonio Ciucani. "Le aggressioni fisiche sono sempre più frequenti – dice – mentre quelle verbali sono ormai quotidiane. Queste situazioni aggiungono criticità a quelle già esistenti per il personale che presta servizio in emergenza. Oltre a creare malumore, demoralizzano umanamente e professionalmente. Non è escluso che rischi e pericoli di aggressioni, inducano lo stesso personale ad allontanarsi da dal servizio e scegliere condizioni professionali di maggior tutela. Credo che situazioni del genere vadano segnalate affinché si possa agire su una realtà inaccettabile".