Incidente nel piazzale, cinque feriti nello schianto

Sono stati tre i veicoli coinvolti e cinque le persone ferite in uno schianto accaduto ieri mattina poco prima di pranzo. E’ questo il bilancio delle terribile carambola che si verificata ieri a Molini Girola e che ha visto protagonisti due auto e un furgone.

Erano da poco passate le 12,30 quando i mezzi, per cause ancora in corso d’accertamento da parte delle forze dell’ordine, si sono scontrati e sono stati poi catapultati nel piazzale del bar Hollywood.

Sul posto allertati da un passante, sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118 che hanno soccorso cinque persone: le quattro che viaggiavano nelle due auto e il conducente del furgone. Le condizioni più preoccupanti sono apparse quelle del conducente del furgone, per il quale è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso che, da lì a breve, è atterrato in un campo vicino al luogo dell’incidente. Sul posto sono arrivati in breve tempo i sanitari della Croce Verde di Torre San Patrizio e della Croce Gialla di Montegranaro, i vigili

del fuoco e una pattuglia della polizia stradale che si è occupata del compito di ricostruire la dinamica dell’incidente.