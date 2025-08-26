Da Dante ai bagnini

CronacaIncidente oggi tra auto e Tir: famiglia estratta dalle lamiere e portata in ospedale
26 ago 2025
PAOLA PIERAGOSTINI
Cronaca
  Incidente oggi tra auto e Tir: famiglia estratta dalle lamiere e portata in ospedale

Lo schianto è avvenuto a Montegiorgio: più gravi le condizioni di madre e figlia elitrasportate al Torrette di Ancona, meno preoccupante il padre che era alla guida del veicolo, finito a Fermo

L'incidente tra l'auto su cui viaggiava la famiglia e il Tir avvenuto a Montegiorgio, in provincia di Fermo (foto Zeppilli)

Montegiorgio (Fermo) 26 Agosto 2025 – Madre e figlia sono state trasportate in eliambulanza all’ospedale Torrette di Ancona, a seguito dei traumi riportati in un incidente stradale avvenuto a Montegiorgio.

Erano le 10 circa quando, lungo la strada provinciale che collega il centro del paese alla frazione Piane, si sono scontrate un’auto (su cui viaggiava una famiglia di nazionalità marocchina composta da padre, madre e una ragazzina) ed un mezzo pesante.

Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Fermo, che per estrarre la donna e la ragazzina, sono stati costretti a tagliare la carrozzeria dell’auto.

Le due ferite sono state affidate alle cure del personale medico e sanitario presente sul posto, che ha ritenuto opportuno allertare le eliambulanze per il trasferimento della donna e della ragazzina a Torrette.

Nonostante la violenza dell’impatto e la difficoltà del soccorso, madre e figlia sono rimaste sempre coscienti. Meno preoccupanti sono apparse le condizioni dell’uomo alla guida, anche lui soccorso e trasportato all’ospedale di Fermo.

Illeso il conducente del mezzo pesante. Per i rilievi del caso sono intervenuti i carabinieri.  

