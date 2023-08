Incidente oggi a Pedaso (Fermo), chef ciclista investito da un’auto

Pedaso (Fermo) 13 Agosto 2023 – Un uomo di 79 anni residente a Pedaso, è stato investito da un’auto in corsa lunga la statale Adriatica su territorio di Pedaso, mentre stava pedalando in sella alla sua bicicletta.

L’incidente, che ha visto coinvolta la persona stimatissima e aiuto chef del noto ristorante Matepaya di Pedaso, si è verificato intorno alle 19. Il luogo è stato subito raggiunto dal personale medico e sanitario del 118 e della Croce Verde Valdaso, che vista la dinamica dei fatti, ha ritenuto opportuno allertare l’elisoccorso dall’ospedale regionale Torrette di Ancona.

Per lo chef, che durante il tempo dei primi soccorsi non ha mai perso coscienza, è stato però disposto il trasferimento all’ospedale Murri di Fermo. Per i rilievi del caso sono intervenuti i carabinieri. Inevitabili lunghe code sulla Statale, causate dalla chiusura della strada per rendere necessari gli interventi di primo soccorso all’uomo ferito e ai rilievi dell’incidente.