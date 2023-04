Incidente in parapendio a Fermo, muore a 29 anni. Chi è la vittima

Fermo, 22 aprile 2023 – Stava volando con il paramotore quando, per cause che dovranno essere accertate il giovane tedesco (29 anni non ancora compiuti) è precipitato contro la copertura perimetrale di contenimento delle serre di un terreno privato a poche centina di metri dall’aviosuperficie di San Marco alle paludi, sfondandola. La violenza dell’impatto è stata fatale per il giovane che è deceduto sul colpo.

La tragedia si è consumata ieri pomeriggio e purtroppo per il 29enne non c’è stato nulla da fare. Sono subito scattati i soccorsi e sul posto sono giunti l’automedica del 118 e la Croce Verde di Fermo i cui sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne la morte. Troppo gravi i traumi e le fratture riportate nel terribile schianto.

Sul posto anche i vigili del fuoco e i carabinieri, oltre al magistrato, per gli accertamenti del caso. Il paramotore è stato posto sotto sequestro. Stando agli addetti ai lavori, la vela con cui il tedesco stava volando è da principiante. Da terra, dall’aviosuperficie, alcuni suoi amici connazionali e altri del gruppo di olandesi, fino a poco prima avevano seguito le sue evoluzioni in cielo.

Dovranno essere stabilite le cause di un precipitare impietoso, che ha spezzato la vita del 29enne. Cause che potrebbero essere riconducibili a particolari manovre, delle virate, che potrebbero aver portato a un avvitamento totale della vela, facendole perdere portanza e, di conseguenza, facendo precipitare il ragazzo sulle serre con pannelli fotovoltaici sulle coperture, contro le paratie laterali, non lasciandogli scampo.

A quanto è dato sapere, il ragazzo si trovava nel fermano da una settimana, insieme a un gruppo composto da una decina di tedeschi, tra istruttori e allievi, e soggiornavano in un villaggio turistico della zona. Era venuto per frequentare una scuola di volo nell’aviosuperficie di San Marco alle Paludi. Un fatto per niente insolito in quanto pare che questo impianto sia una meta privilegiata e particolarmente gettonata per paramotoristi.

Il 29enne, non aveva potuto approfittare al meglio di questo soggiorno in quanto il maltempo dei giorni scorsi aveva fortemente limitato le attività del gruppo. Quella di ieri avrebbe dovuto essere l’ultima occasione per un volo col paramotore prima della ripartenza per la Germania, prevista per oggi. Per un destino beffardo e atroce, è stato il suo ultimo volo. Concomitanze che gettano una luce più crudele e dolorosa sulla tragedia che si è consumata ieri.