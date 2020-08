Porto Sant’Elpidio (Fermo), 5 agosto 2020 - Quattro feriti, di cui una donna grave nell'ennesimo brutto incidente avvenuto stanotte, intorno alle 3,30, all’altezza della rotonda lungo la Statale, nella zona nord della città.

Una Golf 2000, a benzina, sulla quale stavano viaggiando quattro persone, due uomini e due donne, di nazionalità straniera, molto probabilmente a causa della velocità elevata, non ha fatto la rotatoria ed è finita contro tre auto in sosta lungo la strada, danneggiandole pesantemente. L’auto, ormai impazzita, ha continuato a sbandare, finendo per capovolgersi e fermandosi contro il cancello di un’abitazione.

Nel violento impatto, due dei passeggeri sono usciti autonomamente dal veicolo ormai distrutto, mentre gli altri due sono rimasti incastrati tra le lamiere ed.è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarli.

La più grave dei quattro è una delle due ragazze, di circa 25 anni, rimasta bloccata nell’abitacolo, trasportata al Pronto Soccorso di Civitanova Marche in codice rosso.



Anche uno dei due uomini, di 43 anni, è stato trasportato all’ospedale di Civitanova Marche, ma le sue condizioni non sono giudicate gravi.

Il secondo uomo, 43 anni, è uscito da solo dall’auto ed è stato trasportato al Pronto Soccorso di Fermo in codice rosso, ma per dinamica.

Anche la seconda ragazza, di 22 anni, uscita da sola dall’autovetttura, è stata portata a Fermo, in codice verde.

Sul posto due automediche del 118, tre ambulanze della Croce Verde di Porto Sant’Elpidio e una della Croce Verde di Civitanova Marche, una pattuglia della polizia e una della guardia di finanza.

