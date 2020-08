Porto Sant'Elpidio (Fermo), 8 agosto 2020 - Bruttissimo incidente, oggi, intorno alle 13, lungo la Statale 16, al confine tra Porto Sant’Elpidio e Civitanova Marche. Per cause in corso di accertamento, un’Alfa e una Micra sono entrate violentemente in contatto, con quest’ultima che è stata sbalzata contro il guardrail, prima di fermarsi. Il giovane che era alla guida, C.A.T, 35 anni, residente a Porto Sant’Elpidio, è rimasto incastrato nell’abitacolo da dove è stato estratto da vigili del Fuoco di Civitanova e di Fermo subito intervenuti sul posto.

I sanitari dell’automedica della Croce Azzurra di Sant’Elpidio a Mare, valutate le sue condizioni, hanno subito allertato l’eliambulanza che è atterrata sulla Statale. Non appena il ferito è stato messo in condizione di affrontare il viaggo, Icaro è partito alla volta dell’ospedale regionale Torrette di Ancona. Le condizioni del giovane conducente vengono giudicate gravi (ha riportato parecchi traumi). Illeso il conducente dell’Alfa, un 65enne, che viaggiava da solo e che, dopo essere sottoposto a un controllo da parte dei sanitari, ha rifiutato il soccorso ed è rimasto sul posto. Sia pure in via del tutto marginale, nell’incidente risulta coinvolta anche una terza auto, una 500L che pare sia stata lievemente danneggiata dai pezzi di carrozzeria che, nell’impatto, sono voluti ovunque.

Sul posto, i vigili del fuoco di Fermo e di Civitanova e la Polizia Stradale di Fermo che ha effettuato i rilievi del caso.