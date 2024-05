Con lo scooter contro una casa, morto quarantenne

Fermo, 13 maggio 2024 – Un morto e un ferito grave per uno spaventoso incidente avvenuto ieri in via Trevisani, intorno alle 6 del pomeriggio.

Un quarantaquattrenne di origini albanesi era alla guida del suo scooterone in compagnia di un amico di 39 anni. Per cause che al momento sono ancora in corso di accertamento da parte degli inquirenti, il mezzo ha improvvisamente sbandato e i due giovani sono finiti contro il muro di una casa, in un impatto violentissimo.

La gravità dello schianto non ha lasciato scampo all’uomo che era alla guida del mezzo, morto purtroppo sul colpo.

Il suo amico è uscito vivo dall’incidente ma è ferito in maniera molto grave e per questo è stato immediatamente elitrasportato all’ospedale regionale di Torrette, ad Ancona. La scena è stata straziante, con il lenzuolo a coprire il cadavere del quarantaquattrenne tra le urla e le lacrime dei suoi parenti, subito accorsi sul luogo dello schianto, increduli che una simile tragedia fosse avvenuta al loro familiare.

Un morto e un ferito grave a Fermo

Ora toccherà alle forze dell’ordine ricostruire la dinamica del tremendo incidente, che a una primissima analisi sarebbe accaduto senza che vi fossero altri mezzi o persone coinvolte.

Sul posto sono intervenuti la polizia e la municipale di Fermo, oltre ai soccorritori della Croce azzurra di Porto San Giorgio.

Sul luogo dell’incidente è arrivato, poco dopo la tragedia, anche il vicesindaco di Fermo Mauro Torresi, per rendersi conto della situazione e soprattutto per dare un minimo di conforto ai familiari dell’uomo deceduto.

La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per permettere alla polizia di effettuare i rilievi di legge.