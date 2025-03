Incidente lungo la Statale Faleriense a Piane di Montegiorgio un ferito

Montegiorgio (Fermo) 11 marzo 2025 – Schianto lungo la strada statale 239 Faleriense, un uomo trasferito al pronto soccorso. L’incidente è avvenuto intorno alle 7,30 a Piane di Montegiorgio all’altezza dell’incrocio per l’Eurospin, a scontrarsi un furgone Iveco adibito al trasporto di alimentari e una Volkswagen Golf, la dinamica dell’impatto è ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri della Compagnia di Montegiorgio, sul posto anche i sanitari del 118, i volontari della Misericordia e i vigili del fuoco di Fermo che hanno messo in sicurezza i due mezzi.

L’uomo di mezza età alla guida della Golf a seguito dello scontro ha riportato alcune ferite, è stato trasferito al pronto soccorso di Fermo per accertamenti, ma le sue condizioni sono stabili; illeso l’autista del furgone. A causa del sinistro sono stati registrati rallentamenti per il traffico in entrambi i sensi di marcia.