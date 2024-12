Incidente stradale, rimane in bilico con l’auto su un tombino: gravi traumi

Campofilone (Fermo), 29 dicembre 2024 – Un uomo di 67 anni, residente a Campofilone, è stato trasportato in eliambulanza all’ospedale regionale, a seguito dei gravi traumi riportati in incidente stradale autonomo.

L’uomo stava viaggiando alla guida della sua auto e stava percorrendo la strada di collegamento tra Campofilone e la provinciale Valdaso. Erano le 15.30 circa quando, per cause in corso di accertamento, il 67enne ha perso il controllo dell’auto che è finita contro una pianta per poi rimanere in bilico su un tombino.

Immediati i soccorsi prestati dal personale medico e sanitario del 118 e della Croce Verde Valdaso, che ha ritenuto necessaria la richiesta dell’eliambulanza. Il 67enne, che durante il tempo del primo soccorso non ha mai perso coscienza, avrebbe riportato traumi importanti alla testa e al torace. Icaro è atterrato al campo sportivo di Campofilone, dove l’uomo è stato caricato per il trasferimento all’ospedale Torrette di Ancona. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri.