Incidente sulla Statale, in pericolo di vita il ciclista di 52 anni

Restano gravi le condizioni di Andrea Properzi, il ciclista 52enne residente a Porto San Giorgio, rimasto coinvolto nell’incidente stradale avvenuto giovedì pomeriggio lungo la Statale Adriatica di Altidona. Properzi, che nell’impatto ha riportato un grave trauma cranico, era stato soccorso in stato di incoscienza. Era stato stabilizzato, intubato e trasferito in eliambulanza all’ospedale regionale Torrette di Ancona dove attualmente è ricoverato in stato di coma. Noto con il soprannome di ‘Puciu’, Properzi è molto conosciuto e amato dalla comunità di Porto San Giorgio e non solo, anche per aver ricoperto in passato, il ruolo di coordinatore del servizio di salvataggio in mare nella sua città di residenza. Persona dinamica e appassionato di bicicletta, venerdì Properzi stava rientrano dalla sua solita uscita e stava pedalando sulla Statale in direzione nord. Erano le 16.30 circa, quando all’altezza dell’incrocio per Torre di Palme, per cause in corso di accertamento, il ciclista è entrato in collisione con un motociclista (un 32enne trasportato anche lui al Torrette in condizioni non gravi) che proseguiva nella stessa direzione. Un impatto violentissimo che ha portato i due uomini ad essere scaraventati a diversi metri di distanza dal luogo dell’incidente procurando il grave trauma cranico ad Andrea Properzi, che dal momento dell’impatto non ha più ripreso coscienza. La notizia dell’incidente e della criticità delle condizioni in cui versa il 52enne, ha molto toccato la comunità di Porto San Giorgio, che sui vari canali social si esprime con frasi di affetto, di ottimismo, di coraggio e di preghiera per la guarigione dell’amico che hanno a cuore.

Paola Pieragostini