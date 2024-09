Si schianta con il Suv contro un tir: grave a Torrette

Monte Vidon Combatte (Ascoli), 28 settembre 2024 – Un uomo è stato trasportato in eliambulanza all’ospedale regionale di Ancona, a seguito dei traumi riportati in un incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata di ieri in Valdaso, nella zona di confine tra Monte Vidon Combatte e Ortezzano. L’uomo, residente a Montalto delle Marche, era alla guida di un Suv. Erano le 12 circa quando, per cause in corso di accertamento, il mezzo di cui era alla guida è entrato in collisione con un mezzo pesante che da un imbocco secondario si stava immettendo sulla strada principale. Ad avere la peggio nell’impatto è stato l’uomo alla guida del Suv per il quale un passante ha allertato i soccorsi.

Il luogo dell’incidente è stato raggiunto dal personale medico e sanitario del 118 e della Croce Arcobaleno di Petritoli, che ha ritenuto opportuno richiedere l’intervento dell’elisoccorso. L’uomo ferito, è uscito autonomamente dall’abitacolo, per poi avvertire un malore. Dopo le prime cure prestategli sul posto, è stato stabilizzato per il trasferimento a Torrette. Icaro è atterrato in un campo a poca distanza dal punto in cui si è verificato l’impatto, dove l’uomo è stato caricato. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco ed i carabinieri.