Incipit: apre Padovano, chiude Ranucci

Michele Padovano, Diego Cugia – Jack Folla, Emanuele Frontoni, Piero Marrazzo, Stefano Papetti con Serena Petrelli e Giuseppe Di Girolami e, per il gran finale, Sigfrido Ranucci: sono gli ospiti della nona edizione della rassegna di incontri Incipit, promossa come sempre dall’Associazione Santa Croce e curata da Marisa Colibazzi (è anche presidente dell’Associazione) e Giovanna Taffetani. Un programma di sei incontri che si terranno, come sempre, all’auditorium ‘Della Valle’ di Casette d’Ete di Sant’Elpidio a Mare.

Si comincia il 6 marzo con Michele Padovano, ex calciatore della Juventus, finito al centro di una surreale vicenda giudiziaria che si è trascinata per 17 anni prima di arrivare alla totale assoluzione. Una storia ripercorsa nel libro ‘Tra la Champions e la libertà’ (Cairo).

Si prosegue con Diego Cugia, che i più ricorderanno come Jack Folla (Un dj nel braccio della morte, storica trasmissione di Radio Rai2), giornalista, scrittore, autore radiotelevisivo che il 14 marzo presenta il suo libro, in uscita a fine febbraio, ‘Il Principe azzurro’ (Giunti Editore) dove narra amori, battaglie, sogni di Corradino di Svevia che a 16 anni osò sfidare il mondo.

Il 28 marzo, si parla di intelligenza artificiale con uno dei massimi esperti, Emanuele Frontoni, autore del libro ‘AI, ultima frontiera’ (Roi Edizioni).

Il 3 aprile, sarà la volta di Piero Marrazzo, giornalista, conduttore televisivo, ex politico italiano, e del suo libro ‘Storia senza eroi’ (Marsilio Editore).

L’11 aprile, spazio alla storia intesa come storia di un restauro, un affascinante viaggio nel mondo dell’arte con Stefano Papetti (docente di Museologia e Restauro all’Università di Camerino, curatore scientifico Collezioni Museali di Ascoli Piceno), la restauratrice Serena Petrelli e Giuseppe Di Girolami, spin-off dell’Unicam.

Si chiude il 16 giugno, con uno degli ospiti più attesi: Sigfrido Ranucci, giornalista d’inchiesta, conduttore della coraggiosa trasmissione di Rai3 ‘Report’, che presenta il libro ‘La scelta’ (Bompiani Editore), parla del coraggio di raccontare vicende scomode e la libertà d’informazione. Ingresso libero. Inizio ore 21,15.

