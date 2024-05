Incipit chiude con Tommaso Avati

In attesa di un’appendice all’interno del Festival Explicit (in programma il 25 e 26 maggio, nella Basilica di Santa Croce al Chienti) l’ottava edizione di Incipit chiude stasera (ore 21,15, auditorium ‘Della Valle’, Casette d’Ete di Sant’Elpidio a Mare, ingresso libero) con il gradito ritorno di Tommaso Avati con ‘La ballata delle anime inutili’ (Neri Pozza). Lo scrittore racconta una storia affascinante, ispirata a un fatto realmente accaduto in epoca fascista, in un piccolo paese della Puglia dove una comunità si convertì all’ebraismo mentre venivano promulgate le leggi razziali. Le vicende di una grande famiglia e del suo lento, inesorabile disfacimento che segna anche la fine di un’epoca e che Avati racconta in modo magistrale. Per l’Associazione Santa Croce e le curatrici della rassegna, Marisa Colibazzi e Giovanna Taffetani sarà un enorme piacere incontrare Avati, parlare con lui di un altro suo bellissimo romanzo e farlo al termine di una carrellata di 11 appuntamenti di un’edizione entusiasmante.