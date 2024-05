Incipit, incontro con Stefano Berdini

Nasce dalla collaborazione tra Associazione Santa Croce e Avis e Gruppo Giovani, l’incontro inserito nella programmazione di Incipit di domani sera (ore 21,15, auditorium ‘Della Valle’, ingresso libero) con il facilitatore e formatore, Stefano Berdini. Una serata dedicata al mondo dei mental coach, dei facilitatori, dei formatori e di un metodo che, nel caso di Berdini, trae ispirazione della musica blues ed è contenuto nel libro ‘Vivi nel blues – 12 battute per raggiungere i tuoi traguardi con il Metodo S.C.E.G.L.I.’. "Si tratta di ispirarsi alla musica blues e alla sua storia – chiarisce l’autore – per aiutare le persone a ritrovare la propria strada. Questo libro e questo metodo possono fornire gli strumenti per scegliere, con l’aiuto del blues". "Abbiamo proposto questo incontro e l’Associazione Santa Croce ha subito accettato – dice Birilli, presidente Avis – perché riteniamo possa essere un utile contributo anche per chi fa volontariato, per scoprire come gestire situazioni e rapporti complessi".