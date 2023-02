Incipit ospita il giornalista Franceschini

La storia contemporanea raccontata con l’occhio acuto e navigato di un giornalista come Enrico Franceschini, storico corrispondente di Repubblica che, nell’arco di 43 anni, ha viaggiato per il mondo in lungo e in largo, andando dagli Stati Uniti alla Russia, dal Medioriente all’Inghilterra, raccontado da inviato, eventi e grandi del mondo (da Reagan a Gorbaciov, da Peres ad Arafat, alla Regina Elisabetta, fino a un Bruce Willis barista in attesa di sfondare nel cinema) che fanno parte della storia recente. In linea con la mission della rassegna Incipit (7° edizione), promossa dall’Associazione Santa Croce, il cui sottotitolo è ‘Tutta un’altra storia’, i direttori artistici Marisa Colibazzi e Giovanna Taffetani, hanno colto al volo l’occasione dell’uscita del libro ‘Come girare il mondo gratis. Un giornalista con la valigia’ (Baldini+Castoldi) per avere ospite Enrico Franceschini, domani (ore 21,30) all’auditorium ‘Della Valle’ di Casette d’Ete. Troppo accattivante dialogare con un testimone e narratore diretto di fatti che hanno segnato la storia contemporanea; troppo intrigante ragionare su avvenimenti di stringente attualità con un giornalista di lungo corso che, taccuino alla mano, ha viaggiato in 3 continenti e vissuto in 5 capitali (New York, Whashington, Mosca, Gerusalemme e Londra), calando tutto in un libro dalle molteplici chiavi di lettura: è un saggio di geopolitica, un manuale di viaggio, una lezione sul mestiere del giornalismo e un piacevole racconto autobiografico.