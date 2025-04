"Inclusione e diversità quando funzionano bene portano solo crescita"

"Inizia ufficialmente un nuovo progetto per Sant’Elpidio a Mare con l’auspicio che questo percorso ci porti al governo della città. Sono orgoglioso del gruppo che si è creato e vogliamo lavorare insieme" esordisce il candidato sindaco Rossano Orsili, davanti alla sua coalizione radunata al Casale Cs. Otto liste civiche unite all’insegna di parole chiave come entusiasmo, concretezza, progetti e futuro della città. "Sposo appieno il progetto di Rossano. Abbiamo una bellissima città – dice Emanuela Testella per Insieme per Sem - e dobbiamo farla rinascere tutti insieme. Inclusione e diversità quando funzionano, portano sempre scatti di crescita". Gianfelice Antonelli per Uniti per Orsili sindaco: "Quello che vi sarà detto di voler fare, sarà fatto e fatto bene. Fidatevi". Matteo Verdecchia per Partecipazione Democratica: "Ci siamo rimessi in gioco perché Rossano sposa tutti i nostri principi: è innamorato della città, conosce bene tutto il territorio ed è importante anche per riconquistare quel senso di comunità oggi perso". Marco Mariani, già coordinatore della coalizione Pignotti, oggi Con Rossano Orsili sindaco, spiega: "Nella precedente amministrazione abbiamo cercato di fare di tutto per giungere a una soluzione per il bene della città, ma hanno prevalso personalismi che ci hanno portato al commissariamento". Il Pd è presente come Democratici per SEMpre: "Crediamo in questo progetto unitario, che guarda il futuro e lo abbiamo appoggiato - dice Loredana Marziali - col senso di responsabilità e appartenenza alla squadra che ci appartiene da sempre". Le fanno notare di stare accanto a ex amministratori che il suo Pd ha sfiduciato un anno fa: "Siamo qui perché crediamo nel ‘noi’. La diversità è un punto di forza. Il simbolo non c’è ma i valori del partito li ho dentro. Ci siamo per costruire, non per distruggere". Roberto Greci, lista Per Sem: "Sono stato tra i primi a sposare la candidatura di Rossano, persona che conosce il territorio, che l’ha vissuto, che ha collaborato anche con la passata amministrazione, conosce i problemi. In un progetto, non ho mai messo davanti il simbolo, ma la persona". Alessandro Lamberti (22 anni) Base popolare: "Siamo rivolti ai giovani, un tema che ci sta a cuore e che guarda al futuro". Giorgio Trapè, Noi per Orsili: "Appoggio Orsili perché è sempre presente per la comunità, per fare sì che la città torni quella che era un tempo". Chiude Orsili: "Faremo il nostro percorso, senza attacchi personali", ma un sassolino se lo toglie, sul Controllo del Vicinato (di cui è referente comunale): "So bene che non devo utilizzare la chat per fare propaganda e me ne guardo bene. C’è chi ha posto dubbi sul conflitto d’interessi, ma è meglio che prima guardi in casa propria". Chi vuol capire …

Marisa Colibazzi