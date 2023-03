Inclusione e tecnologie Formazione per i prof

Per effetto dei positivi risultati del progetto ‘Didattica orientativa e Digitale’, realizzato dall’Ic di Falerone in forma sperimentale in tutto il Fermano, in collaborazione con l’impresa sociale ‘Wega’, l’Università di Macerata e con il patrocinio della Regione Marche, si stanno valutando nuove forme di collaborazione. Proprio per formare il personale docente si sono tenuti presso l’auditorium del polo scolastico di Piane di Falerone delle lezioni – laboratorio, coordinate da Catia Giaconi docente dell’Università di Macerata, rivolti alla didattica, all’inclusione e alle nuove tecnologie educative di ultima generazione: realtà aumentata e realtà virtuale per fare qualche accenno. Questi incontri sono il preludio ad un progetto di più ampio respiro, volto alla stipula di un accordo di collaborazione scientifica tra il Dipartimento di scienze della formazione, dei beni culturali e del turismo dell’Università degli Studi di Macerata e l’Ic di Falerone per svolgere attività di formazione, ricerca e sperimentazione didattica ad alto valore aggiunto in forma stabile.