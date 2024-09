’Inclusione in movimento’. Parte nel segno dello sport

Uno spazio di incontro e di divertimento, per accogliere veramente tutti in un progetto di sport. Nell’ambito del progetto CReAIT, finanziato dal programma europeo Interreg Italia-Croazia 2021-2027 che ha come obiettivo lo sviluppo di servizi innovativi per la promozione del turismo accessibile ed inclusivo, il Comune di Fermo, che è fra i principali partner, promuove una serie di iniziative che vanno sotto il nome di "Inclusione in movimento" e che vedranno il primo appuntamento sabato. Con ritrovo, infatti, dal porto turistico di Porto San Giorgio, in particolare alla base nautica dell’associazione Liberi nel Vento Asd, ed in direzione Fermo, sono in programma alcune esperienze aperte a tutti, che si svolgeranno con assistenti e istruttori qualificati e con mezzi adatti a persone con esigenze speciali. L’evento, totalmente gratuito a cura di Discover Marche (per cui è richiesta la prenotazione obbligatoria al numero 340.4070945) , avrà in programma una esperienza in barca a vela a cura dell’associazione Liberi nel Vento, sia al mattino che nel pomeriggio, oltre ad un percorso da compiere in special bike a cura di Discover Marche. Il tutto si concluderà con un aperitivo vista mare all’hotel Royal di Lido di Fermo alle ore 19. Durante la giornata è previsto anche un punto ristoro al camping Spinnaker di Marina Palmense. "Sono particolarmente felice di come le azioni del progetto Creait su inclusività e accessibilità in tema turistico stiano prendendo concretezza e forma con questo primo, emozionante, appuntamento che attendiamo e che vivremo con grande partecipazione, commenta l’assessore al Turismo Annalisa Cerretani, perché rappresenterà la dimostrazione di come progettualità europee a cui prendiamo parte come Comune sono estremamente pratiche e utili". "Questa iniziativa nell’ambito del progetto "CReAIT" coniuga il turismo e la socialità anche attraverso attività ricreative e sportive e costituisce un nuovo esempio di azione che il Comune di Fermo sostiene e supporta a beneficio dell’inclusione e dell’accessibilità", conclude l’assessore alle Politiche Sociali Mirco Giampieri. Prossimo appuntamento con "Inclusione in movimento" il 14 settembre.