Inclusività, ora c’è la bandiera lilla: "Siamo gli unici nella provincia"

Si è riunito nei giorni scorsi il secondo tavolo lilla delle marche, un incontro aperto a tutti i comuni lilla della regione a Senigallia, per fare il punto sull’accessibilità e l’inclusione nel turismo. Presenti il presidente di Bandiera Lilla, Roberto Bazzano, e il direttore Alessandro Fiore. Il Comune di Porto San Giorgio era rappresentato dal consigliere comunale Giuseppe Maccarrone."Esprimo grande soddisfazione per ogni progetto che ci ha portato ad ottenere tale riconoscimento – afferma quest’ultimo –. Attualmente siamo la prima ed unica Bandiera Lilla nella provincia di Fermo". Il presidente Bazzano ha espresso soddisfazione per la partecipazione e l’impegno dei Comuni: "E’ evidente come accessibilità e inclusione siano diventate elementi centrali per molti Comuni marchigiani, che le integrano nei loro progetti e attività, anche se non strettamente legati al turismo accessibile". Al termine dell’incontro, sempre Bazzano ha illustrato due bandi regionali volti a potenziare la capacità di accoglienza dei Comuni marchigiani, ribadendo la disponibilità di Bandiera Lilla a supportare i Comuni Lilla nella preparazione dei progetti.