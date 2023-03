Incontri e spettacoli contro le discriminazioni, si parte a teatro

È stato intitolato ‘Luoghi Comuni’ il progetto promosso dall’associazione ‘Oltre Le Parole’, realizzato grazie al contributo dell’Unar (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali della Presidenza del Consiglio dei Ministri), per la promozione attraverso la cultura di azioni finalizzate al contrasto delle discriminazioni etnico- razziali. Il progetto che si svolgerà in varie regioni d’Italia toccherà anche Servigliano unico comune nelle Marche, grazie anche alla collaborazione dell’amministrazione della Pro loco e dell’associazione ‘Casa della Memoria’ di Servigliano e ospiterà nell’arco di una settimana incontri, approfondimenti e spettacoli con artisti provenienti da tutto il mondo: Italia, Afghanistan, Ucraina Cina, Colombia, Giappone, Niger e altre ancora. Nel progetto è prevista anche la produzione di spot video e podcast legati alle tematiche del razzismo. La direzione artistica è guidata da Pascal La Delfa, autore e regista teatrale. Il primo appuntamento si terrà oggi alle 10,30 al teatro comunale di Servigliano a cui parteciperanno anche le scuole, per l’occasione la Compagnia di artisti con disabilità della coop Margherita di Prato, con la giovane attrice Annalisa Cervellera che interpreterà ‘Malala. L’istruzione le donne la libertà’. L’ingresso all’evento sarà gratuito, ma sarà prima di tutto una lezione spettacolo per gli studenti delle scuola che potranno assistere ad uno spettacolo interpretato da una coetanea su tematiche molte delicate e decisamente di estrema attualità.