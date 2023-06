Incontri estivi con Legambiente

Il locale circolo di Legambiente ha promosso per questa estate una serie di incontri su tematiche ambientali "che riserveranno spunti creativi, fermo restando il taglio scientifico che sarà comunque assicurato grazie al contributo dei professori che interverranno sui vari argomenti" spiega Katia Fabiani, presidente della locale Legambiente. Il primo appuntamento è per domani, al Ti:oro, con ‘Incontro sul retro spiaggia’, "un argomento che sembra lontano da noi ma, trattandosi del suolo sopra al quale possiamo i piedi tutti i giorni, la sua importanza non può essere trascurata. Gli eventi alluvionali degli ultimi giorni, sono un’amara testimonianza di come sia indispensabile conoscere epr proteggere e proteggerci" aggiunge la Fabiani. A seguire, un piccolo aperitivo offerto da Ti:oro. Altri appuntamenti: 1 luglio (Ti:Oro) Laboratorio di argilla: ‘Sporchiamoci le mani’; il 12 luglio (Lega Navale), ‘Il tesoro nascosto nei nostri Pc: una miniera urbana’; il 26 luglio (Saxa Beach), ‘Cambiamento climatico e infrastrutture verdi’; il 9 agosto (area giochi Frontemare Parking), ‘La nuova Ecologia’. La partecipazione a tre eventi consente di acquisire crediti formativi per gli studenti dell’Urbani.