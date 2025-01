Incontro a Marina Picena su scuola, servizi e verde

Quartiere Marina Picena, a che punto sono le richieste avanzate dai residenti all’amministrazione in tema di decoro, servizi, progetti vari e, non ultimo, sicurezza? Se ne è parlato nel corso di un affollato incontro che il direttivo e i residenti hanno avuto con il sindaco Massimiliano Ciarpella e diversi assessori, in cui è stato fatto il punto sugli interventi richiesti a suo tempo, su quelli eseguiti o in via di esecuzione e quelli che ancora serviranno per migliorare la qualità della vita nel quartiere. Guardando il ‘già fatto’, è stata ultimata la sistemazione della viabilità nelle vie più strette del quartiere, rifatto il manto stradale di via Marche e l’illuminazione del passaggio pedonale sulla Statale. Sono in corso i lavori nell’area verde di via Ungheria e il rifacimento del terreno di gioco al ‘Belletti’ cui seguirà il bando per assegnare la gestione. Altre richieste avanzate dal direttivo di quartiere: la riqualificazione della primaria ‘De Amicis’ "dotandola di uno spazio refettorio per ampliare gli orari scolastici", la cura e la manutenzione della pineta e dello spazio giochi; sollecitare un percorso ciclabile che armonizzi la fruizione per i ragazzi di luoghi pubblici riqualificati, riferendoci alla pineta, al realizzando parco di via Ungheria e a Villa Baruchello" spiega il direttivo presieduto da Alessandro Migliore. Su Villa Baruchello, l’associazione ha confermato la disponibilità a gestire, in collaborazione col Comune, i matrimoni civili. E sulla sicurezza: "Occorre ampliare la pubblica illuminazione, soprattutto sulla Ss16, così come c’è la necessità di forze dell’ordine ancora più presenti".

m. c.