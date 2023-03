Incontro con il ginnasta Carlo Macchini "In palestra a 4 anni. Ho coronato un sogno"

Il 25 gennaio si è svolto al palazzetto dello sport di Montottone un incontro tra il ginnasta Carlo Macchini e gli studenti dell’Istituto comprensivo di Petritoli. Macchini, atleta fermano di 26 anni, fa parte della squadra nazionale di ginnastica artistica ed è in forza alle Fiamme Oro (Polizia). Vincitore di diverse competizioni nazionali e internazionali, ha partecipato a quattro edizioni dei Campionati del Mondo, quattro dei campionati d’Europa e svariate Coppe del Mondo. Nell’incontro, però, ha voluto spiegare l’importanza non dell’atleta, ma di come tutti noi possiamo essere campioni nella nostra vita di ogni giorno. Alla fine dell’evento ci ha concesso di intervistarlo. "Non è grazie alla medaglia che si diventa campione, ma dall’essere campione che ci permette di averla". Così ha esordito Carlo, per poi proseguire con diversi aneddoti della sua vita, dicendo che anche se in qualche competizione è stato ad un passo dalla vittoria, si sentiva comunque bene con se stesso, poiché lui aveva fatto tutto quello che poteva. Ci ha raccontato un po’ della sua vita e spiegato che secondo lui il Covid-19 ha rappresentato una chiave di volta per le persone: o ti faceva affondare completamente oppure ti dava la forza per fare di più. Fortunatamente lui è riuscito ad allenarsi grazie ad un centro fisioterapeutico. Ci ha spiegato che partecipare a gare così importanti è una sensazione bellissima, ed ha coronato così il suo sogno. I suoi genitori lo mandarono in palestra a soli 4 anni poi, crescendo, la ginnastica è diventata la sua vita, perciò non è interessato al calcio, non ha cantanti preferiti e non segue molto gli altri sport, dedicandosi solo al suo. Per lui non è stato molto complicato conciliare lo studio con lo sport poiché si è sempre organizzato. È stato un incontro molto interessante e siamo tutti felici di avervi partecipato.

Classe II D