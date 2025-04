Incontro con la consulta dei giovani

Il sindaco Vesprini e l’assessore alle Politiche giovanili Tombolini hanno incontrato alcuni componenti della Consulta dei giovani. Nel corso del confronto sono stati affrontati vari temi che riguardano da vicino i ragazzi della città.

"La Consulta, nei mesi a venire, si incontrerà in modo sistematico con la Giunta per promuovere politiche e interventi in favore dei coetanei contribuendo, con la visione dei propri componenti, alla costruzione del futuro della città", spiega Tombolini. Proprio la scorsa settimana è stato eletto il direttivo. Come presidente è stato scelto Giorgio Valentini, mentre la vice presidente è Benedetta Biccirè e il segretario Jacopo Pascucci. Il direttivo, insieme agli altri componenti, provvederà a rappresentare le istanze dei ragazzi e collaborerà con la Giunta comunale per la promozione di iniziative e manifestazioni. Infine, si ricorda che le iscrizioni alla Consulta sono aperte tutto l’anno ai ragazzi sangiorgesi di età compresa tra i 16 e i 30 anni.

s.s.