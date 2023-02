Incontro con la De Micheli

Proseguono gli incontri con i candidati alla segreteria nazionale del Partito Democratico. Dopo Elly Schlein, sarà stavolta Paola De Micheli a presentare la sua proposta per il Pd che deve ripartire, l’appuntamento è per questa sera alle 21, all’hotel Astoria, per la presentazione del libro ‘Concretamente. Prima le persone’ che racconta la storia di De Micheli e la sua idea per il futuro. Paola De Micheli è stato ministro delle infrastrutture e conosce bene il nostro territorio che ha girato in occasione del suo incarico come commissario per la ricostruzione. Il suo intervento sarà preceduto dal saluto di Luca Pierartiri, segretario Pd della Federazione di Fermo, a coordinare il comitato per De Micheli l’ex consigliere regionale Francesco Giacinti che sottolinea: "Sarà un’occasione per ascoltare una persona dalle idee chiare, una donna forte e limpida che delineato un futuro molto chiaro per il nostro partito, oggi in grande sofferenza".