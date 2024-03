Incontro con Lucia Tancredi

Il Comune di Magliano di Tenna ha organizzato per oggi alle 18.30 presso il Torrione medievale, in occasione della Festa della Donna all’interno del percorso di ‘Incontri al femminile plurale’, un incontro con la docente e scrittrice Lucia Tancredi dal titolo ‘L’ombra della luna. La fatica di individuarsi’. L’incontro è organizzato con il patrocinio e la compartecipazione della Commissione pari opportunità regionale e della presidente Maria Lina Vitturini. L’autorevole ospite presenterà una preziosa lectio che vuole indagare la fatica elefantiaca delle donne nel loro percorso di individuazione e quanto questo sforzo abbia un prezzo esorbitante. La vita di ogni donna è divisa tra ruoli in cui è ingabbiata, destini ereditati, aspettative deluse. Il percorso di autodeterminazione è ancora un cammino in salita. Lucia Tancredi è una scrittrice e insegnante.