Incontro con Toni Capuozzo e omaggio a Lucio Dalla

Due appuntamenti di richiamo sono in programma al teatro ‘La Perla’ di Montegranaro. Domani (ore 18, ingresso libero), la social radio ‘Mamma esco a fare due passi’ incontra il giornalista Toni Capuozzo. L’evento è organizzato dalla social radio, con l’associazione Giovani-Terrritorio e Cultura, e il Comune, col sostegno del Team Terminal della Comunità di Capodarco, Comune di Fermo e Ambito XIX. "Sarà l’occasione per conoscere da vicino un’icona del giornalismo" spiega Giuseppe Iadonato (co-fondatore della social radio) parlando di un professionista di lungo corso (ha condotto anche la trasmissione d’inchiesta ‘Terra’), vincitore di numerosi premi, autore di libri e documenti filmati, impegnato nel volontariato. Dialogheranno con lui l’attrice e docente di teatro Rebecca Liberati e il redattore della social radio, Paolo Nanni. Il 24 aprile (patrocinato dall’assessorato alla cultura) l’appuntamento è con la musica, le canzoni e le atmosfere di Lucio Dalla, proposte da Lorenzo Girelli (voce e chitarra acustica), Michele Sperandio (batteria), Davide Di Luca (chitarre), Manuel Coccia (tastiere e synth), Ivo Falasca (basso elettrico), Daniele Mancini (sax). Inizio ore 21,15, biglietto unico 10 euro, 8 euro per gli under 14.