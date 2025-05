A Montegiorgio si torna a parlare di Dieta Mediterranea con l’incontro di formazione ‘La prime delle 10 parole della Dieta Mediterranea’, che si terrà oggi alle 18 nei locali dell’ex convento di Sant’Agostino nel centro storico del paese. Il 7 dicembre del 2023 la Regione Marche ha emanato una leggere regionale denominata ‘Benessere’, pensata per far conoscere e agevolare lo stile di vita nato da quella che è stata definita ‘Dieta Mediterranea’, che lega la sua tradizione al benessere. Montegiorgio è il Comune dal quale tutto ha avuto inizio, e ancora oggi dopo oltre 60 anni, l’amministrazione è ancora attenta a questo aspetto e rilancia con iniziative la cultura della Dieta Mediterranea. Nell’ambito della valorizzazione della Regione Marche come ‘Terra del Benessere e della qualità della vita’, è stato organizzato un convegno a cui parteciperanno l’assessore regionale Andrea Maria Antonini, l’atleta olimpico Carlo Macchini, il sindaco Michele Ortenzi, l’assessore alla cultura Michela Vita, il narratore della ‘Terra di Marca’ il giornalista Adolfo Leoni.