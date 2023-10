Incontro per il ’gruppo di lettura’

All’interno della programmazione di ‘Montegiorgio Città che legge’, si terrà oggi alle 21 nei locali della biblioteca comunale di Montegiorgio ‘Germano Liberati’, il primo incontro per l’attivazione del Gruppo di lettura, realizzato in collaborazione con l’Agenzia letteraria ‘Scriptorama’. Gli incontri avranno cadenza mensile. "Un gruppo di lettura è un’occasione d’incontro per gli appassionati di storie vecchie e nuove – spiega il coordinatore Luca Pantanetti –. Discutiamo di libri, incontriamo gli autori e stringiamo amicizia. Un incontro al mese per condividere romanzi, ma anche esperienze legate ai libri e alla lettura, un modo per creare socialità, oltre a scambiarsi informazioni sulle letture. I libri sono vivi, ci parlano, e ogni libro racconta una parte di noi. Scoprirli significa scoprire qualcosa di più di noi stessi". Per partecipare non occorrono iscrizioni basta essere aperti al confronto.