Incontro su minori e famiglie

Si è svolto all’Auditorium ‘G. Giusti’ un incontro con gli assistenti sociali, dirigenti scolastici e con le istituzioni operanti nel sociale all’interno dell’Ambito sociale XX, per presentare e discutere il Programma di Intervento per la Prevenzione dell’Istituzionalizzazione a sostegno dei minori e delle loro famiglie (P.I.P.P.I.). Ai saluti del vice sindaco e assessore alle Politiche Sociali, Roberto Greci, è seguita la relazione di Lorella Paniccià e Monia Isidori dell’Ufficio Servizi Sociali del Comune, che hanno poi risposto al pubblico. "Si è trattato di un importante momento di confronto – ha commentato Greci – attorno a un programma che punta a rendere le istituzioni sempre più vicine alle necessità dei cittadini più fragili, dei minori in difficoltà e delle famiglie che devono confrontarsi con problematiche delicate e complesse".