Incontro sui bandi per le imprese

Quali opportunità prevedono i bandi già attivi o di prossima uscita per le imprese della moda e come accedervi? Ne parla la Cna regionale e provinciale nell’incontro dell’11 luglio (sala Gigli, ore 18, info e iscrizioni: 329 0607398 o [email protected]) con Camera di Commercio Marche e Uni.Co Confidi e col patrocinio del Comune. "Si tratta di una occasione per approfondire i bandi dedicati al comparto moda con un focus sull’innovazione di settore – spiega Alessandro Migliore (responsabile regionale Cna Federmoda) - contando sul contributo che porteranno l’assessore regionale, Andrea Maria Antonini, la dirigente Stefania Bussoletti e il consigliere Andrea Putzu (presidente II Commissione regionale) sulle misure a favore delle Pmi". Sono bandi che prevedono contributi a fondo perduto per ricerca, sviluppo, innovazione, per acquisto di macchinari, adeguamento strutturale dei laboratori e non solo.