Incontro sui disturbi alimentari

Alle ore 19 di questo pomeriggio nella Sala Castellani di Porto San Giorgio ci sarà l’iniziativa Parliamone, un dibattito aperto sul tema dei disturbi alimentari. Sarà presente il dottor Domenico Cognigni, medico psicoterapeuta e dietologo di Porto San Giorgio che favorirà il dibattito a cui tutti i cittadini e non sono invitati a partecipare attivamente. Infatti, a differenza della "classica" iniziativa tematica, la parola sarà data direttamente ai partecipanti che potranno rapportarsi tra loro instaurando un dialogo costruttivo su un tema tanto delicato quanto importante che coinvolge le nuove generazioni ma non solo. Il tutto è promosso e organizzato dai Giovani Democratici delle Marche. Il dibattito ha lo scopo di indagare come la politica possa dare il proprio contributo in tema di benessere mentale. Questa iniziativa si inserisce all’interno di una campagna dei Giovani Democratici per sensibilizzare sul tema cosicché sempre più persone possano aprirsi e trovare il necessario aiuto, affinché i disturbi del comportamento alimentare non siano più un tabù. Inoltre, la campagna ha lo scopo di porre l’attenzione sulla salute mentale così da spingere un serio e concreto investimento da parte delle forze politiche, in primis regionali e poi nazionali, al fine di garantire anche nel servizio sanitario nazionale un adeguato supporto psicologico nonché di pronto intervento contro i dca.