Incontro sul vescovo Bartolomeo Bacher

Appuntamento da non perdere con lo storico professor Luigi Rossi stasera alle 21.15 nella contrada cavaliera Sant’Elpidio di Sant’Elpidio a Mare, per una interessante conferenza su monsignor Bartolomeo Bacher, vescovo-agronomo che bonificò il litorale elpidiense. L’iniziativa, organizzata dall’Accademia Elpidiana, fa parte del ciclo di serate "incontri sulla storia locale" e vedrà protagonista questa figura molto particolare, essendo un uomo di chiesa e allo stesso tempo abile innovatore in campo agricolo. Monsignor Bacher fu Vicario generale a Fermo del card. Paracciani ed acquistò alcuni relitti del litorale elpidiense insieme a suo fratello. I due scelsero proprio la città elpidiense grazie alla sorella, maritata a Sant’Elpidio a Mare con un nobile del posto. Con tecniche moderne e grande intraprendenza, bonificò quelle terre fino a quel tempo incolte, rendendole produttive e all’avanguardia. Bacher fu anche il primo a comprendere l’importanza della coltivazione estensiva della patata, a torto sconsigliata sulle tavole ed in seguito alienò le proprietà elpidiensi per acquistarne di nuove a Grottammare, dove si stabilì e risiedette.