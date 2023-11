Il nuovo ruolo del farmacista si è rivelato argomento di particolare interesse vista la massiccia partecipazione registrata al ‘Gigli’ per l’incontro sulla ‘farmacia dei servizi’ considerata come volano di sviluppo per la sanità marchigiana. Ha introdotto i lavori Marco Meconi (presidente Federfarma Marche) cui sono seguiti gli interventi del sindaco, Massimiliano Ciarpella, di Giovanni Galeota (presidente Farmacie Comunali), Paolo Sacripanti (presidente Federfarma Fermo) e Benigni (Ordine dei farmacisti di Ascoli e Fermo). "Dobbiamo garantire di incrementare i servizi alla popolazione nelle aree del cratere dell’Appennino centrale" la sollecitazione di Guido Castelli (Commissario Straordinario al terremoto). Sono stati presentati i dati sulla sperimentazione a dimostrazione del fatto che i servizi in farmacia si stanno confermando come soluzione parziale alle liste d’attesa e un modo professionale per alleggerire la pressione dei cittadini sugli ospedali. E’ toccato a Francesco Gabbrielli delineare i servizi con le risposte ai bisogni degli utenti costruite su tecnologie e umanità.