Incontro sulla tragedia del Congo

Essere in contatto con i missionari del proprio territorio significa avere la possibilità di conoscere vicende di cui spesso i nostri media non parlano. È il caso della Repubblica Democratica del Congo, teatro di violenze e massacri di cui si discute poco in Italia, ma che rappresentano una drammatica realtà quotidiana. Qui opera Padre Mario Sciamanna, che l’Associazione missionaria Aloe ha invitato in un incontro pubblico, giovedì 2 ottobre, alle ore 18.30, nella Parrocchia di Santa Petronilla a Fermo, aperto a tutta la cittadinanza. L’appuntamento è in collaborazione con il Centro Missionario Diocesano di Fermo. Con il titolo con il titolo: "Portatori di speranza. Incontro con p. Mario Sciamanna e la sua missione nella R.D. del Congo".

Padre Mario Sciamanna è un missionario saveriano, originario di Comunanza, che da molti anni vive e opera nella RDC. Pur risiedendo oggi a Kinshasa, ha trascorso gran parte del suo ministero nella tormentata regione del Kivu, dove dall’inizio del 2024 si registrano nuovi massacri legati al controllo delle risorse minerarie, tra cui cobalto, coltan e oro. L’Associazione Aloe segue da oltre vent’anni la missione di Padre Mario, fin dal dicembre 2004, quando una sua prima lettera fu pubblicata nella rivista "Aloe. Lettera di collegamento". Da allora, attraverso articoli e testimonianze, il missionario ha costantemente aggiornato l’associazione e i suoi sostenitori sulla complessa situazione del Paese africano.