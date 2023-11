Incontro sulle comunità energetiche

Si parla di t-CER, oggi, nella sala ‘Gigli’ nella giornata di studio e approfondimento (inizio ore 9,30 fino al tardo pomeriggio) sulla transizione e sulle comunità energetiche. Ad aprire i lavori, i saluti istituzionali del sindaco Massimiliano Ciarpella. Ad entrare nel vivo, intervenendo sulle normative nazionale e regionale e dei possibili incentivi diretti e indiretti saranno il dirigente regionale, Massimo Sbriscia e da Cassa Depositi e Prestiti, Daniela Agostini; il manager Maurizio Castagna parlerà di comunità energetiche ed autoconsumo collettivo; Laura Martiniello, docente di economia aziendale, su comunità energetiche rinnovabili in partenariato pubblico privato. Dalle ore 15, è previsto l’intervento del presidente regionale di Legambiente, Marco Ciarulli, seguirà una tavola rotonda con Giovanni Cimini e Massimo Strozzieri, (Western Co), Davide Vitali, e Alessandro Brennetti, ex pilota motociclistico che parlerà di motori elettrici e sport green.