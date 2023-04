Incrocio pericoloso, ecco la rotatoria

La volontà di migliorare e rendere più sicura la viabilità in alcuni punti della città particolarmente critici, non è nuova da parte dell’amministrazione comunale tanto che, nei giorni scorsi e a ridosso della scadenza del mandato, la giunta Franchellucci ha approvato il progetto definitivo per una rotatoria all’incrocio tra la Statale 16 e la provinciale Fonte di Mare, (a nord della città). Una infrastruttura del diametro di 36 metri, destinata ad eliminare i rischi di un crocevia sempre molto trafficato, che porterà a uno snellimento del consistente traffico sulla Statale ma anche a una diminuzione della velocità che, in quel rettilineo è sempre piuttosto elevata. In realtà, questa rotatoria (con annesso ampliamento del prospiciente sottopassaggio di collegamento col lungomare Europa, al di là della ferrovia) rientrava tra le opere di urbanizzazione previste qualche anno fa, nell’ambito di un’operazione proposta da privati della quale, alla fine, non si è fatto nulla.

La situazione è rimasta tale e, adesso, il Comune ha pensato di correre ai ripari intervenendo con risorse proprie. Per finanziare questo intervento, la somma che l’amministrazione ha messo in conto di investire è di 100mila euro e, considerati i tempi necessari per passare dall’approvazione dell’esecutivo all’appalto dell’opera, tutto porta a credere che la fase operativa di realizzazione dell’infrastruttura sarà a carico della prossima amministrazione.

"L’inserimento delle rotatorie presenta numerosi vantaggi per la viabilità – spiega il sindaco Nazareno Franchellucci – e per questo abbiamo ritenuto opportuno investire proprio in questo tratto della Statale Adriatica che presentava diverse criticità". Ma non finisce qui. L’ammn istrazione ha idee e tempi chiari sul progetto. "Lo step successivo – aggiunge l’assessore Sergio Ciarrocca – sarà l’approvazione del progetto esecutivo e, successivamente, l’indizione della gara d’appalto per assegnare i lavori. Durante il periodo estivo i flussi di traffico aumentano notevolmente e le problematiche esistenti vengono amplificate. La previsione dell’inserimento della rotatoria in luogo del crocevia risulta adeguata ad affrontare le fin troppe criticità di quel tratto".

m.c.