Incubo dazi per le esportazioni: "Ecco i nostri settori più colpiti"

La Cna lancia l’allarme per le piccole e medie imprese dopo l’introduzione dei dazi. L’innalzamento dei dazi decisi dal presidente Donald Trumb non fa certamente dormire sonni tranquilli.Il presidente Emiliano Tomassini e il direttore generale Andrea Caranfa hanno commentato: "Siamo preoccupati dalle conseguenze che l’introduzione dei dazi americani potrebbe determinare sul nostro sistema produttivo e in particolare su artigiani, micro e piccole imprese italiane, sempre più internazionalizzati". "In particolare – aggiunge Tomassini – a preoccuparci è la possibile guerra commerciale che questa azione andrebbe ad innescare, generando quindi incertezza, diminuendo produzione e consumi sul territorio nazionale. Senza contare l’impatto sul calo dell’inflazione che si sta registrando negli ultimi mesi e dei tassi di interesse per l’accesso al credito delle imprese". Articoli farmaceutici, macchinari, prodotti della filiera moda e prodotti in metallo costituiscono lo zoccolo duro dell’export marchigiano verso gli Stati Uniti: "Se si considera che tra i beni più soggetti agli effetti dei dazi americani ci sono proprio i macchinari oltre ai veicoli, mentre calzature e altri articoli in pelle, prodotti farmaceutici, mobili e bevande sono molto meno soggetti a sostituzione anche nel lungo periodo – spiega Andrea Caranfa - si può ritenere che gli effetti dei dazi americani sulle esportazioni marchigiane si concentreranno sulle produzioni di beni strumentali e avranno effetti minori sugli altri punti di forza del nostro export". La Cna di Fermo auspica che l’imposizione voluta dal presidente Trump sia finalizzata a ridiscutere i rapporti commerciali tra Usa ed Europa: "Speriamo in una rapida mossa del governo italiano prima che i dazi sprigionino i loro effetti, cosa che si concretizzerà nel giro di qualche settimana".

Per il distretto calzaturiero fermano gli statunitensi sono tra i principali clienti. Tradizionalmente gli Usa costituiscono uno dei mercati di sbocco naturali per le scarpe. A tal proposito Giovanna Ceolini, presidente di Confindustria Accessori Moda ha detto: "A seguito dell’annuncio da parte dell’amministrazione Trump sull’imposizione di nuovi dazi del 20% su tutte le esportazioni europee, esprimo grande preoccupazione per le ripercussioni che questa decisione avrà sulle nostre imprese e sul settore degli accessori moda. Nel 2024, l’export verso gli Stati Uniti dei comparti calzaturiero, pelletteria, conceria e pellicceria, che come Confindustria Accessori Moda rappresentiamo, ha raggiunto un valore di quasi 3 miliardi di euro. Sebbene questo valore abbia registrato una leggera contrazione del 3,5% rispetto al 2023, continua a riflettere la solidità delle nostre esportazioni e l’alto apprezzamento per la qualità del Made in Italy". Sulle conseguenze dell’aumento dei dazi la Ceolini ha aggiunto: "Purtroppo, l’introduzione dei nuovi dazi comprometterà ulteriormente questi risultati. L’aumento dei costi per i consumatori americani potrebbe, infatti, ridurre drasticamente la domanda per i nostri prodotti, con conseguenze negative per le nostre imprese e per i posti di lavoro".