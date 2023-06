Incubo tra mura di casa Maltratta la moglie: nei guai

di Fabio Castori

Quando tornava a casa era diventato un incubo per la sua compagna che era costretta a subire pestaggi e vessazioni di ogni genere. Alla fine, esasperata, la donna ha deciso di denunciare

le violenze subite ai carabinieri di Pedaso, luogo in cui vive. I militari dell’Arma, dopo un’accurata indagine, hanno ricostruito passo passo il calvario della vittima e i soprusi subiti da parte del suo compagno. A quel punto, una volta raccolti tutti gli elementi, i militari dell’Arma hanno consegnato la documentazione alla Procura della Repubblica, che ha chiesto al gip del tribunale di Fermo una misura cautelare di divieto di avvicinamento nei confronti di quell’uomo violento, un ucraino di 38 anni. La misura cautelare è stata adottata per il reato di maltrattamenti in famiglia, a seguito delle denunce, come detto, presentate dalla vittima che ha subito le continue violenze psicofisiche da parte del 38enne straniero.

L’uomo è stato rintracciato a Porto Sant’Elpidio dove i carabinieri hanno eseguito la misura cautelare. Il provvedimento dispone le seguenti prescrizioni: divieto di avvicinarsi alla persona offesa, al luogo del domicilio e ai luoghi frequentati dalla vittima; divieto di avere contatti di qualsiasi genere, sia diretti che indiretti, con la persona offesa. La misura cautelare, come detto, è stata richiesta dalla Procura della Repubblica di Fermo, che ha pienamente condiviso le risultanze investigative riportate dai carabinieri, a seguito degli accertamenti avviati dopo le denunce presentate dalla donna. I vertici dell’Arma ribadiscono il loro impegno nel contrastare ogni forma di violenza domestica e garantire la protezione delle vittime. In tema di violenza sulle donne il consigliere regionale del Pd, Fabrizio Cesetti, ha presentato una proposta di legge per l’istituzione di un Fondo per integrare le risorse nazionali del Reddito di libertà alle donne vittime di violenza previste dal decreto legge 34 del 2020. "Fermo restando il preziosissimo lavoro svolto dai Centri antiviolenza – afferma Cesetti – è evidente che le istituzioni, e in particolare la Regione, hanno il dovere di intervenire in maniera incisiva sull’aspetto economico che rende le donne prigioniere di contesti domestici segnati da abusi e violenze. Molto spesso, infatti, le vittime non disponendo di un adeguato reddito per la paura di non riuscire a mantenere se stesse e i propri figli, rinunciano a denunciare i propri aguzzini. L’obiettivo è sostenere e accompagnare le donne che hanno subito violenza e che sono prive di un lavoro stabile e retribuito, in un percorso di autonomia".