Indagine sulla criminalità. Fermo è 55esima in Italia

Si può misurare la qualità della vita di una città, ha indicatori e parametri precisi, racconta di un territorio sereno, di possibilità di lavorare, di servizi e di sorrisi. Parla anche di criminalità però, più ce n’è meno la qualità della vita è alta, la fotografia che il Sole 24 Ore ha fatto dell’indice di criminalità per le 107 province italiane, citando dati del Viminale, vede grandi città come Milano e Roma sul podio per diversi indicatori. Le piccole realtà ancora reggono sul fronte dei grandi reati, Fermo si piazza a metà strada, al 55 posto in classifica, con un totale di 3 mila e 50 denunce per reati vari ogni 100 mila abitanti, per l’anno 2023. L’anno precedente sono state oltre 5 e 100 le denunce; dunque, si assiste ad una tendenza positiva per una città che cerca di restare al sicuro. Sono i furti i reati più denunciati, 1160 ogni cento mila abitanti nel 2023, seguono le truffe e le frodi informatiche, circa 500 le denunce. Una situazione che le stesse forze dell’ordine stanno monitorando con attenzione, negli ultimi mesi si sono moltiplicati casi di reati telematici, case in affitto mai esistite, vendite truffa, segnalazioni fantasma ai danni spesso di persone anziane e sole, i reati più odiosi. Sono 74 anche le denunce per delitti informatici più pesanti, una quarantina quelle legate alle sostanze stupefacenti, 28 le rapine, una ventina le estorsioni. Per fortuna non ci sono casi di realtà associative di tipo mafioso, anche se il pericolo di infiltrazioni è sempre in agguato, soprattutto nel territorio con una certa realtà economica e qualche segnale di crisi di cui ci si può facilmente approfittare. Sono quasi 400 le denunce per danneggiamenti, una novantina le minacce, 78 le lesioni dolose, per un quadro che non ha avuto omicidi volontari, un solo omicidio colposo e 3 casi di violenze sessuali. Tante denunce non significa necessariamente che un territorio sia poco sicuro, vuol dire che ci si fida delle forze dell’ordine, ci si affida, si cerca di risolvere il problema e non ci si abitua alla criminalità, specie nelle isole felici come la nostra.