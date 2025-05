Indennità pignorata, il sindaco tira dritto

Approvati in circa un’ora i sette punti all’ordine del giorno del Consiglio comunale di Grottazzolina, ma è la discussione al termine dell’assise fra i componenti della minoranza e il sindaco Alberto Antognozzi ad alzare la tensione. Si è riunito nel tardo pomeriggio di giovedì il consiglio comunale di Grottazzolina, una seduta che si è svolta con rapidità anche perché diversi argomenti sono stati votati all’unanimità come l’aliquota Tari con le due rate al 30 settembre e 16 dicembre. All’unanimità l’accorpamento di un’area privata di circa 80 metri quadrati a ridosso della scuola elementare per riqualificare l’area. All’unanimità l’acquisizione di un terreno di circa 7.000 metri quadrati in località bocciofila, dove una volta reperiti gli adeguati finanziamenti, sarà realizzata una nuova area campar. Approvati invece a maggioranza le variazioni di Bilancio che fra le altre cose prevedevano l’acquisizione delle risorse economiche tramite polizza assicurativa per la bonifica e sistemazione della sala John Lennon danneggiata da un incendio. Approvato a maggioranza il rendiconto di gestione del bilancio 2024, che come annunciato dal sindaco Alberto Antognozzi, prevedeva una situazione migliorativa rispetto al 2023 e un avanzo di amministrazione di 421.000 euro. Sull’argomento la minoranza aveva chiesto di poter utilizzare parte dell’avanzo in servizi ai cittadini oppure di abbassare le aliquote delle imposte comunali. Si è registrata invece un pò di maretta sulla sentenza del Consiglio di Stato in merito ad un ricorso per l’istallazione di una antenna per telefonia della rete Wind, che ha visto il Comune di Grottazzolina condannato a pagare circa 4.000 euro per le spese legali. Sulla questione il gruppo di minoranza pur dimostrando consenso sul fatto che bisogna fare ricorso, ha criticato le scelte dell’Amministrazione spiegando che si potevano adottare strategie più forti per frenare l’opera in fase procedurale.

Al termine del Consiglio però è sorta una discussione sul pignoramento dell’indennità del sindaco: infatti il giudice del tribunale di Fermo, su richiesta della curatela fallimentare della ditta di famiglia, per la quale il primo cittadino aveva garantito il pagamento dei debiti, ha disposto il pignoramento dell’intera indennità. "Alla luce delle notizie di cui si sta parlando in questi giorni in cui è interessato il primo cittadino – commentano dalla minoranza – ci facciamo portavoce dei cittadini e chiediamo al sindaco se si sente sereno nel gestire il suo mandato?". "Assolutamente si – risponde Alberto Antognozzi –. Stiamo parlando di un fatto personale che non influisce sul mio ruolo da sindaco e sul funzionamento dell’ente".

Alessio Carassai