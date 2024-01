Indirizzo musicale alle medie, la preside: "Famiglie entusiaste"

Inizia sotto buoni auspici il programma per l’istituzione del nuovo corso di indirizzo musicale presso la scuola media Cestoni di Montegiorgio. Il progetto dopo aver riscosso l’autorizzazione dell’Usr (Ufficio scolastico regionale), ha subito raccolto il grande entusiasmo della Dirigente scolastica dell’Isc di Montegiorgio Alessandra Pernolino e dell’Amministrazione di Montegiorgio, con l’assessore Michela Vita che da diversi anni sempre in collaborazione con l’Isc aveva chiesto l’istituzione dell’indirizzo musicale. Il 23 gennaio presso il cineteatro Manzoni, si è tenuto un incontro di presentazione del progetto, che piace alla comunità, anche perché sarebbe l’unico Isc dell’entroterra Fermano ad avere un indirizzo musicale. "La notizia è stata accolta con entusiasmo dalle famiglie – spiega Alessandra Pernolino – e proprio in questi giorni abbiamo avviato una campagna di informazione rivolta ai bambini delle elementari dei plessi di Montegiorgio capoluogo, Piane e Monsampietro Morico contando sul supporto degli insegnanti di musica per spiegare il funzionamento dell’indirizzo musicale. Per il momento abbiamo chiesto quattro strumenti all’Usr: percussioni, tromba, violino e clarinetto, ovviamente questi indirizzi sono di indirizzo, dipenderà poi dallo stesso Usr in base alla disponibilità degli insegnanti, confermare o stabilire nuovi strumenti".

a.c.